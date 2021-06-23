Группа Би-2 проведет без зрителей перенесенный концерт

Основатели группы Би-2 рассказали о решении провести в онлайн-формате концерт, который должен был состояться в «Лужниках» 20 июня, но из-за коронавируса его пришлось отменить. Музыкантов процитировало ИА НСН.

«От ситуации с вынужденными переносами концертов в первую очередь страдают именно зрители — поэтому очень важно поддерживать связь со своей аудиторией даже в условиях отсутствия живых выступлений», — объяснил Лева Би-2.

Шура Би-2 добавил, что группа вместе с мультимедийным сервисом Okko решила провести эксклюзивную онлайн-трансляцию концерта посреди пустынных Лужников 27 июня специально для слушателей, которые не смогли попасть на московское выступление коллектива.

«Это отличный способ поддержать друг друга — тем более, что пройдет наше выступление именно там, где мы должны были встретиться неделей ранее», — подчеркнул артист.