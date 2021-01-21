Группа Anacondaz назвала удачного кандидата на Евровидение

«Я, конечно, далек от такой музыки, и, может быть, огромному количеству людей интересно, какие же номера представят артисты из различных стран. Или, может быть, кто-то откроет для себя какую-то интересную группу из Исландии или из Молдавии», — допустил он.

Тем не менее во времена стриминга и Youtube люди младше 50 лет не интересуются Евровидением, считает музыкант.

Несмотря на это, Ортем назвал своего кандидата на конкурс.

«Единственная достойная и заслуживающая того группа, которая могла бы поехать, — это Little Big. Прекрасный пример, как условно из подвала можно дорасти до представления России на международном музыкальном фестивале. Это очень круто, наверное», — считает фронтмент Anacondaz.

Если Little Big выступит на Евровидение, в портфолио музыкантов «появится отличная строчка». Хотя группа завоюет мировую славу и без этого песенного состязания.

В 2020 году представлять Россию на Евровидение должна была группа Little Big с песней Uno. Однако конкурсу отменили из-за пандемии коронавируса.