Грот «Бельведер» отреставрировали в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале рассказал горожанам о завершении реставрационных работ в саду имени Баумана. Там открылся грот «Бельведер» конца 18-го — начала 19-го веков. Об этом написали «Дни.ру».

По словам градоначальника, специалисты смогли воссоздать первоначальный облик грота несмотря на его плохое состояние.

«Реставраторы укрепили свод, восстановили лестницы, арки и историческую кладку каменного каскада. У смотровой площадки установили скульптуру, созданную по мотивам известного произведения Родена «Танцевальное упражнение», — отметил Собянин.

Грот «Бельведер» признан объектом культурного наследия федерального значения. Его можно найти у подножия небольшого холма с пологими склонами и смотровой площадкой на вершине.