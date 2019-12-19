Гробницу времен династии Тан обнаружили китайские археологи

Оказалось, что усыпальница принадлежит первому мужу принцессы Тайпин Сюэ Шао.

Длина находки составила 34,68 метра, а глубина — 11,11 метра. Также археологи обнаружили надгробную плиту, которая содержит 600 иероглифов. В письменах указана информация о похороненном. Археологи обнаружили в этом районе около 120 реликвий, меньше, чем за полгода. В основном это керамические фигуры, покрытые рисунками, написало ИА Nation News.

Принцесса Тайпин была политическим деятелем в Китае. Она возвела на трон своего брата, чем добилась практически неограниченной власти. Тайпин была казнена вместе со всеми своими детьми за попытку убить сына Жуй-Цзуна.