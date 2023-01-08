Культура 08 января 2023, 00:08 «Грядет больше страданий»: Уэнсдэй Аддамс вернется во втором сезоне Netflix опубликовал тизер второго сезона сериала «Уэнсдэй» YouTube

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Вошедший в список лидеров по количеству просмотров среди англоязычных сериалов «Уэнсдэй» продлили на второй сезон. Об этом свидетельствует тизер, который компания Netflix опубликовала на своем YouTube-канале.

«Грядет больше страданий», — говорится в анонсе. Точные даты выхода второго сезона стриминговый сервис не уточнил.

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Сериал рассказывает о жизни Уэнсдэй Аддамс в исполнении актрисы Дженны Ортеги, которая начала свое обучение в академии «Невермор». Кроме умения держать под контролем свои экстрасенсорные способности студентке предстоит разгадать тайну мистических событий, связанных с ее семьей.

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После выхода на платформе 23 декабря сериал «Уэнсдэй» менее чем за месяц собрал более одного миллиарда просмотров. Ранее это удавалось сделать только южнокорейскому сериалу «Игра в кальмара» и четвертому сезону «Очень странных дел».