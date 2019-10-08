Григорий Остер одобрил новую возрастную маркировку

Возрастную маркировку захотели изменить для мультфильмов и книг в России Подробнее

Ранее глава комитета по культуре Госдумы Елена Ямпольская заявила, что возрастная маркировка книг и мультипликации может стать исключительно рекомендательной.

Григорий Остер рассказал, что смена жестких формулировок вроде «6+» или «12+» на словосочетания «для семейного просмотра/чтения/посещения», «для дошкольников», «не рекомендовано для детей» — положительное изменение.

« Но если подобного рода маркировки будут трактоваться законом не как рекомендации, а как запреты родителям читать детям вслух не рекомендованные книги, то это будет уже нарушение конвенции ООН о правах детей», — добавил писатель.