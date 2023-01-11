Культура 11 января 2023, 18:41 Григорий Лепс заработал на своей оптике 19 млн рублей за год РИА «Новости»

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Российский артист Григорий Лепс известен не только как популярный исполнитель, но и как достаточно успешный бизнесмен. За прошлый год певец заработал на своей оптике 19 миллионов рублей. Об этом сообщает сайт kp.ru.

Среди бизнес-проектов Лепса значится центр продюсирования, ресторан, доставка еды, соленья и водка под собственным брендом, а также многое другое.

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До недавнего времени Григорий Лепс владел еще и собственной оптикой, в которой продавались солнцезащитные очки. Причем аксессуар от именитого артиста был по карману далеко не каждому. Для очков закупались итальянские линзы высокого качества, а оправу делали с позолотой. В итоге стоимость одной пары могла доходить до полумиллиона рублей.

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Но с бизнесом пришлось расстаться. Из-за экономически тяжелых условий Григорий Лепс закрыл свою оптику в конце прошлого года, пока она не стала убыточной. А до этого предприятие приносило солидный доход. Так, согласно данным бухгалтерской отчетности, певец заработал на очках 19 миллионов рублей за 2022 год, а чистая выручка превысила девять миллионов.