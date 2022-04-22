Греческий кинорежиссер Ровирос Мантулис скончался в возрасте 92 лет

Министр культуры и спорта Греции Лина Мендони сообщила о смерти кинорежиссера и поэта Ровироса Мантулиса. Он ушел из жизни в возрасте 92 лет. Об этом рассказало РИА «Новости».

Смерть наступила в четверг, 21 апреля, в одной из клиник Парижа. Мантулис лечился там от коронавирусной инфекции, написал сайт «Аргументы и факты».

Самыми популярными работами Ровироса Мантулиса являются документальные фильмы «Афинский Акрополь» и «Люди и Боги», а также художественные фильмы «Госпожа мэр» и «Лицом к лицу».