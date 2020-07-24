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    24 июля 2020, 12:39

    Грантовый издательский конкурс учредят в Севастополе

    Алена Макаренко

    Грантовый конкурс для местных авторов планируется организовать в Севастополе. Об этом рассказал и. о. губернатора Севастополя Михаил Развожаев, сообщила онлайн-газета «Новый Севастополь».
    Грантовый издательский конкурс учредят в Севастополе

    Конкурс хотят сделать ежегодным.

    «Каждый год будет выделяться сумма. Я предполагал от пяти до 10 миллионов рублей зарезервировать на этот грант», — отметил Развожаев.

    В конкурсе смогут участвовать местные авторы, ученые или профессиональные работники архивов — краеведы. Также к нему имеют право присоединиться те, кто готов подготовить репринтное издание.

    На конкурс можно будет подать взрослые и детские произведения, автобиографии, воспоминания.

    «У нас огромное количество людей пишет, и пишет очень хорошие вещи. У нас также большое количество ветеранов, которые также литературным творчеством занимаются», — сказал и. о. губернатора.

    Предполагается, что перед подачей заявки автор будет сотрудничать с издательством, которое будет готово напечатать его книгу. Долю тиража отдадут автору, а большую часть изданий развезут по библиотекам города.

    Конкурс включит разные номинации: историческая книга, детская книга, мемуары.

    Развожаев добавил, что к нему нередко обращаются граждане с просьбой помочь издать книгу.

    Название конкурса еще предстоит утвердить. Рабочая версия — «Книжный Севастополь».

    Новости SMI.FM