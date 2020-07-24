Грантовый издательский конкурс учредят в Севастополе

Конкурс хотят сделать ежегодным.

«Каждый год будет выделяться сумма. Я предполагал от пяти до 10 миллионов рублей зарезервировать на этот грант», — отметил Развожаев.

В конкурсе смогут участвовать местные авторы, ученые или профессиональные работники архивов — краеведы. Также к нему имеют право присоединиться те, кто готов подготовить репринтное издание.

На конкурс можно будет подать взрослые и детские произведения, автобиографии, воспоминания.

«У нас огромное количество людей пишет, и пишет очень хорошие вещи. У нас также большое количество ветеранов, которые также литературным творчеством занимаются», — сказал и. о. губернатора.

Предполагается, что перед подачей заявки автор будет сотрудничать с издательством, которое будет готово напечатать его книгу. Долю тиража отдадут автору, а большую часть изданий развезут по библиотекам города.

Конкурс включит разные номинации: историческая книга, детская книга, мемуары.

Развожаев добавил, что к нему нередко обращаются граждане с просьбой помочь издать книгу.

Название конкурса еще предстоит утвердить. Рабочая версия — «Книжный Севастополь».