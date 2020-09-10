Граффити XII века с мифическим зверем нашли в Переславле-Залесском

Граффити XII века с изображением мифического животного обнаружили в Переславле-Залесском. Исследования проводились в Спасо-Преображенском соборе, сообщили в пресс-службе Института археологии РАН.

На древнем произведении искусства виден человек, который бежит, поднимая над головой существо с телом змеи, головой птицы и хвостом рыбы. Также можно заметить фрагмент текста с фразой «но не всем ладно. Игнат писал» и «шифр» из пяти букв, который в настоящий момент не удалось разгадать, пишет сайт «МИР 24».

Помимо прочего, на соседних белокаменных блоках специалисты нашли автограф «Лазорь писал», кресты и перечисление дней недели в сокращении.