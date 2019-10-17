Граффити из Одинцова вошло в топ мировых работ за сентябрь по версии Widewalls

Мурал был создан на фестивале стрит-арта Urban Morphogenesis в Трехгорке (Одинцово). О том, что работу отметил Widewalls, Zmogk сообщил на своей странице в facebook.

Сам Константин Zmogk писал о своем мурале: «Наши мысли формируют реальность вокруг нас. Каждый способен создать вокруг себя тот мир, который он сам захочет. Этому посвящена моя новая работа „Новая жизнь“, выполненная в рамках фестиваля Urban Morphogenesis».

Также в подборку Widewalls попали граффити, созданные в Берлине, Роттердаме, датском городе Орхус, финском Йоэнсуу и других.

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Фестиваль Urban Morphogenesis проходил в Одинцове в августе. В нем приняли участие более 80 художников из 26 стран мира, они расписали 52 фасада различных зданий. Площадь разрисованной поверхности составила свыше 38 тысяч квадратных метров.