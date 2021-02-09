«Готический дом» в Петербурге станет культурно-досуговым центром

«Готический дом» с Санкт-Петербурге войдет в культурно-досуговый комплекс «Красносельский». Об этом сообщила газета «Петербургский дневник» со ссылкой на главу районной администрации Олега Фадеенко.

Сейчас в здании идет ремонт. Завершение запланировано на 2022 год, рассказал Фадеенко. В дальнейшем там собираются проводить различные праздничные мероприятия, концерты и культурно-просветительские программы. «Также в планах — оборудовать мобильное многофункциональное историко-культурное арт-пространство, включающее возможности выставочного комплекса, концертного зала, зала для проведения балов, историко-культурных программ», — уточнил Фадеенко.