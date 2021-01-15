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    15 января 2021, 03:13

    Государство выделит деньги на социально значимые фильмы

    Кирилл Фролов

    Министерство культуры России разрабатывает программу конкурса для поддержки социально значимого кино. Представить ее планируют в ближайшие два месяца, рассказали «Известиям» в ведомстве.
    Государство выделит деньги на социально значимые фильмы

    Среди тем таких фильмов издание называет жизнь в провинции, трудности современной семьи и «реакцию человека на изменения в цивилизации». Кинематографисты будут представлять свои проекты на конкурс. Тем, кто пройдет отбор, выделят деньги на съемки.

    Предложение учредить «отдельный конкурс социально значимых картин» исходило от министра культуры Ольги Любимовой. В декабре 2020 года она подняла этот вопрос на встрече с президентом Владимиром Путиным, который одобрил инициативу.

    При этом Минкультуры и Фонд кино и сейчас выделяют деньги на отечественные фильмы. Министерство, как правило, дает средства на авторское и дебютное кино, Фонд кино поддерживает проекты, способные собрать кассу.

    Режиссер и продюсер Алексей Учитель заявил изданию, что общественная важность заключается не в выбранной теме, а в том, как картина подействует на людей.

    Член экспертного совета Фонда кино Иван Кудрявцев согласен. Он считает, что фильм не станет нужнее, если он будет «про рыбака в Охотском море». «Нужным он станет, если там рассказана интересная история», — уверен эксперт.