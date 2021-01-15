Государство выделит деньги на социально значимые фильмы

Среди тем таких фильмов издание называет жизнь в провинции, трудности современной семьи и «реакцию человека на изменения в цивилизации». Кинематографисты будут представлять свои проекты на конкурс. Тем, кто пройдет отбор, выделят деньги на съемки.

Предложение учредить «отдельный конкурс социально значимых картин» исходило от министра культуры Ольги Любимовой. В декабре 2020 года она подняла этот вопрос на встрече с президентом Владимиром Путиным, который одобрил инициативу.

При этом Минкультуры и Фонд кино и сейчас выделяют деньги на отечественные фильмы. Министерство, как правило, дает средства на авторское и дебютное кино, Фонд кино поддерживает проекты, способные собрать кассу.

Режиссер и продюсер Алексей Учитель заявил изданию, что общественная важность заключается не в выбранной теме, а в том, как картина подействует на людей.

Член экспертного совета Фонда кино Иван Кудрявцев согласен. Он считает, что фильм не станет нужнее, если он будет «про рыбака в Охотском море». «Нужным он станет, если там рассказана интересная история», — уверен эксперт.