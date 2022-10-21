Государственные награды вручили российским деятелям культуры в атриуме Большого театра | 360°

Культура 21 октября 2022, 22:32 Государственные награды вручили российским деятелям культуры в атриуме Большого театра Министр культуры России Любимова вручила госнаграды артистам, художникам и архитекторам Государственные награды Министерства культуры России / Публичное достояние

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В атриуме Большого театра России прошла торжественная церемония вручение государственных наград деятелям культуры. Ордена, медали и почетные звания вручала министр культуры россии Ольга Любимова, сообщила пресс-служба на сайте ведомства.

«Одно из самых приятных направлений работы Министерства культуры — вручение государственных наград людям, которые всю жизнь посвятили искусству. Мы понимаем, что это веха и в вашей биографии, и в истории тех коллективов и учреждений, которые вы представляете сегодня», — говорится в сообщении.

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Любимова поблагодарила деятелей культуры за преданность работе и ежедневный труд. Ордена получили четыре театральных деятеля, медали вручили пять человек, среди них работники кинематографа, скульпторы и художники.

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Ряд деятелей культуры отмечены почетной грамотой и благодарностью президента РФ. Режиссеру Малого театра Василию Федорову вручили благодарственное письмо от главы государства.