Культура 04 июля 2023, 17:41 Гостями фестиваля классической музыки «Безумные дни» стали 45 тысяч свердловчан

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В Екатеринбурге с 20 июня по 2 июля проводили фестиваль классической музыки «Безумные дни», его посетили более 45 тысяч гостей. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на организаторов.

Кроме того, еще шесть тысяч человек смотрели трансляцию мероприятия. Как добавил RT, в 2023 году фестиваль провели уже в восьмой раз. В следующем году планируют новую программу. Ее посвятят раскрытию темы музыкальных и творческих истоков.

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