Гостиницу «Пекин» отреставрировали в Москве

Руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов рассказал, что строители очистили скульптуры. Также они убрали сколы и трещины, а потом покрыли поверхность скульптур специальным составом.

«На протяжении четырех месяцев реставраторы возвращали исторический облик четырем скульптурам, 12 пинаклям, четырем декоративным панно с изображениями достопримечательностей Москвы», — уточнил Емельянов.

Ранее жители Магадана увидели на памятнике Владимиру Ленину шипы. Иглы установили на плечах и голове для отпугивания птиц, но такое решение горожане не оценили. Оказывается, вождя пролетариата не первым защищают странным образом. В некоторых городах в ход пошли даже маски и свитера. Например, в Воронеже решили утеплить Владимира Высоцкого. В одно зимнее утро на памятнике увидели красный свитер. А во время распространения коронавируса россияне решили, что необходимо защитить от болячки не только себя, но и памятники. В соцсетях стали появляться снимки монументов из разных городов с медицинскими масками.