Гости смогут посетить Елагин дворец после 20-летней реставрации
Гости и жители Санкт-Петербурга смогут посетить Елагин дворец после реставрации, которая длилась 20 лет. Музей откроется с 13 апреля, написало ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу правительства Ленобласти.
Первым десяти посетителям, купившим входной билет, подарят сувениры от стеклодувной мастерской.
«Полностью работы завершились только в этом году. Окончание масштабной реставрации и возобновление экскурсий — настоящий подарок для петербуржцев и гостей города в преддверии 200-летия дворца», — отметил губернатор Петербурга Александр Беглов.
Уточняется, что с 2016 по 2020 год из бюджета на реставрационные работы было выделено более 280 миллионов рублей.