Гости посвященной Бродскому выставки услышат, как поэт читает стихи

Посмотреть выставку в онлайн-режиме можно будет уже 3 ноября в 20:30 в рамках фестиваля «Ночь искусств». Всем желающим предлагается посетить виртуальную экскурсию. Гости побывают в коммуналке, где поэт Иосиф Бродский жил с родителями. Контуры квартиры высечены прямо в стене Фонтанного дома, сообщило ИА «Невские новости».

Помимо прочего, здесь есть кнопка дверного звонка, при нажатии на которую можно услышать, как писатель читает свои стихотворения. В этой же стене находится пальто поэта, в кармане которого лежит одна из его любимых книг или фотографию. Под обоями воссозданной квартиры лауреата Нобелевской премии хранятся черновые отрывки произведений, едва заметные надписи и билеты в кино.

В глубине сада слышны фрагменты из стихотворений поэта, интервью с ним и повседневные разговоры.