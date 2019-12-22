Гоша Куценко пожелал стать президентом Украины

«Я ведь когда-то хотел быть президентом Украины. Нет, правда, не смейтесь. Лет 10 назад. Это даже обсуждалось достаточно серьезно. Но у меня заболела мама, и я забыл об этом своем желании», — рассказал Куценко.

По словам актера, уроженца Запорожья, роль президента — наверное, самая сложная в мире. Сложно как быть настоящим президентом, так и играть его в кино.

Рассказал Куценко и о своем отношении к России. По его словам, наша страна — неповторимая, одна из самых противоречивых и, вне сомнения, самая великая страна на земле.

Россияне, по мнению актера — самые крутые и иногда самые наглые, но бывают вороватыми и злыми. Но, несмотря ни на что, в России живут самые счастливые люди на Земле. Дальнейшая политика российских властей, убежден актер, будет направлена на то, чтобы благоустроить страну. Россияне заслужили того, чтобы наслаждаться жизнью и улыбаться.

Кстати, ради съемок в патриотическом фильме Куценко похудел на 10 килограммов. В картине «Любимая» он играет российского спецназовца. Воплощая на экране образы военных, он, по словам актера, отдает долг Родине.