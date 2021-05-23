Город для проведения Евровидения-2022 выберут с помощью конкурса

В Италии будет объявлен конкурс, на котором выберут город, готовый принять Евровидение-2022. Об этом заявила глава итальянской делегации на Евровидении Симона Марторелли, передал ТАСС.

Итальянская рок-группа Måneskin победила на конкурсе в Роттердаме с песней Zitti e Buoni, набрав 524 балла. Представительница России Manizha заняла девятое место.

Это первая победа Италии на Евровидении с 1990 года. Марторелли заявила, что гордится этим достижением.

«Спустя 31 год конкурс Евровидение возвращается в Италию. И мы будем очень рады принять его», — сказала она.

Глава делегации добавила, что это будет хорошей возможностью для восстановления страны после пандемии.

«Мы проведем конкурс, по итогам которого и будет определен город проведения», — сказала Марторелли.

Участники Måneskin сообщили, что для них не принципиально, в каком городе пройдет новое Евровидение.

Новость о своей победе они встретили очень эмоционально. У одного из участников от напряжения разошлись брюки.