Культура 14 марта 2024, 16:45 Горьковская железная дорога анонсировала запуск литературного поезда «По следам писателей»

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Горьковская железная дорога совместно с АО «ВВППК» запустит пригородный тематический поезд «По следам писателей». Одна из задач проекта — развитие внутреннего туризма. Об этом сообщил сайт «Время Н» со ссылкой на пресс-службу ГЖД.

Комфортабельный состав будет курсировать по маршруту Нижний Новгород — Арзамас. Желающие смогут посетить экскурсию с 21 по 28 марта 2024 года.

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Во время поездки туристы посетят дома-музеи А. М. Горького и А. П. Гайдара. Кроме того, им предложат программу с театральными зарисовками и квест по старинным улицам.