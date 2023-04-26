Эксклюзив 26 апреля 2023, 19:28 «Горько и обидно»: солист Большого театра Азизов принес соболезнования после смерти Анны Бондаревской Солист Большого театра Азизов рассказал о переживаниях из-за смерти Анны Бондаревской Публичное достояние

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Ранний уход талантливой артистки Анны Бондаревской из жизни очень тяжело восприняли коллеги. Об этом «360» заявил солист Большого театра Эльчин Азизов, комментируя смерть оперной певицы. Она умерла в день своего 35-летия.

Собеседник подчеркнул, что новость о смерти коллеги застала его на гастролях. Азизов признался, что ему до сих пор сложно поверить в случившееся, несмотря на официальные подтверждения информации.

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«Безумно горько и обидно. Такая молодая и так рано уйти — это очень тяжело. Я думаю, что все ее друзья, коллеги,кто выступал с ней на одной сцене, очень сильно переживают эту страшную новость», — заявил солист Большого театра.

Он выразил глубокие соболезнования родным и близким Бондаревской и добавил, что осознать и принять смерть молодой коллеги для него очень тяжело.

О смерти Анны Бондаревской сообщила пресс-служба Большого театра. Там отметили, что певицы не стало 22 апреля, в день ее рождения. На главной академической сцене страны Бондаревская проработала с 2016 по 2021 годы.