Группа Gorillaz в новом треке упомянула Белоруссию

В рамках музыкального проекта Song Machine и одноименного анимационного сериала британская виртуальная группа Gorillaz вместе с фронтменом The Cure Робертом Смитом выпустила новый трек и клип Strange Timez («Странные времена»). В песне они упомянули Белоруссию.

Сюжет видеоклипа разворачивается в космосе. Участники группы прилетают на Луну, взрывают ядерную бомбу, затем на ней проступает лицо Роберта Смита. В тексте есть слова о «странных отголосках Белоруссии, где президенты прикрепляют именные жетоны на опустошенную юность», цитирует трек Страна.Ua.

Сериал, для которого записана песня, стартовал 30 января и продлится до 23 октября. Белоруссия упоминалась в шестом эпизоде сериала.

Клип появился в Сети 9 сентября. За два дня он собрал один миллион 212 тысяч просмотров.

«С белоруса по лайку, поднимем в топ. Hello from Belarus!» — написал пользователь под ником Hlebauskas Hintaras.