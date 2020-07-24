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    24 июля 2020, 16:29

    Гордон назвал свою самую дорогую творческую награду

    Алена Макаренко

    Российский телеведущий Александр Гордон назвал самую желанную творческую награду в своем послужном списке. А еще он рассказал о совмещении противоположностей в фильме «Дядя Саша». Об этом сообщило РИА ФАН.
    Гордон назвал свою самую дорогую творческую награду

    Самой дорогой наградой Гордон назвал приз зрительских симпатий на кинофестивале «Меридианы Тихого» во Владивостоке, которую он получил в 2011 году за фильм «Огни притона».

    «Там была сложная ситуация, мы не были в конкурсе. Но даже те картины, которые не были в конкурсе, участвовали в зрительском голосовании», — рассказал ведущий.

    В итоге они показали ленту дважды, что было нонсенсом для фестиваля. В первый раз зал не вместил всех желающих.

    «Было крайне приятно. Это самая дорогая награда, которая у меня есть», — добавил Гордон.

    Он рассказал, что любой сюжет начинается со слов: «А что, если?». Их он называет магической формулой.

    Однажды Гордон задал себе данный вопрос в таком ключе: «А что, если я был бы профессиональным, именно профессиональным кинорежиссером?». Ведь он окружен людьми, которые работают в кино. В итоге ведущий ответил на него своим фильмом «Дядя Саша», который привез на «Кинотавр» в 2018 году. В нем он выступил сразу в двух амплуа — режиссера и актера.

    В этой киноленте прослеживается микс из Фолкнера и Антона Чехова.

    «К Фолкнеру я давно подбирался», — пояснил ведущий.

    Еще будучи студентом он хотел поставить спектакль в двух частях, чтобы в первой был «Писатель у себя дома», а во второй — «Недолгое счастье Фрэнсиса Макомбера» Эрнеста Хемингуэя. А Чехова он очень любит.

    «К тому же, я кому-то говорил про референс фильма: „Представь, что Михалков ставит ‚Неоконченную пьесу для механического пианино‘ и туда вдруг входит Вуди Аллен. Интересно, что получится?“» — добавил Гордон.

    На съемках он часто импровизировал, признался телеведущий.

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