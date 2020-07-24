Гордон назвал свою самую дорогую творческую награду

Самой дорогой наградой Гордон назвал приз зрительских симпатий на кинофестивале «Меридианы Тихого» во Владивостоке, которую он получил в 2011 году за фильм «Огни притона».

«Там была сложная ситуация, мы не были в конкурсе. Но даже те картины, которые не были в конкурсе, участвовали в зрительском голосовании», — рассказал ведущий.

В итоге они показали ленту дважды, что было нонсенсом для фестиваля. В первый раз зал не вместил всех желающих.

«Было крайне приятно. Это самая дорогая награда, которая у меня есть», — добавил Гордон.

Он рассказал, что любой сюжет начинается со слов: «А что, если?». Их он называет магической формулой.

Однажды Гордон задал себе данный вопрос в таком ключе: «А что, если я был бы профессиональным, именно профессиональным кинорежиссером?». Ведь он окружен людьми, которые работают в кино. В итоге ведущий ответил на него своим фильмом «Дядя Саша», который привез на «Кинотавр» в 2018 году. В нем он выступил сразу в двух амплуа — режиссера и актера.

В этой киноленте прослеживается микс из Фолкнера и Антона Чехова.

«К Фолкнеру я давно подбирался», — пояснил ведущий.

Еще будучи студентом он хотел поставить спектакль в двух частях, чтобы в первой был «Писатель у себя дома», а во второй — «Недолгое счастье Фрэнсиса Макомбера» Эрнеста Хемингуэя. А Чехова он очень любит.

«К тому же, я кому-то говорил про референс фильма: „Представь, что Михалков ставит ‚Неоконченную пьесу для механического пианино‘ и туда вдруг входит Вуди Аллен. Интересно, что получится?“» — добавил Гордон.

На съемках он часто импровизировал, признался телеведущий.