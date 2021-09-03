Google посвятил дудл русскому писателю и публицисту Довлатову

Новый дудл появился на стартовой странице поисковика Google. На этот раз он посвящен русскому писателю и публицисту Сергею Довлатову в честь его дня рождения.

Сергей Довлатов (фамилия при рождении Мечик, а по паспорту — Довлатов-Мечик) родился 3 сентября 1941 в Уфе. В 1959 году поступил на отделение финского языка филологического факультета Ленинградского государственного университета, но был исключен за неуспеваемость.

Позже он поступил на факультет журналистики ЛГУ. В 1968-м впервые в жизни выступил перед публикой. Это произошло на «Вечере творческой молодежи Ленинграда». С 1972 по 1975 года жил в Эстонской ССР.

В августе 1978 года Довлатов эмигрировал из СССР и поселился в районе Форест-Хилс в Нью-Йорке. Там он стал главным редактором еженедельной газеты «Новый американец». Газета быстро стала популярной в эмигрантской среде. Одна за другой выходили книги его прозы.

За 12 лет эмиграции издал 12 книг в США и Европе. Довлатов переписывал свои ранние произведения, готовя их к печати. В завещании он оговорил запрет на публикацию всех текстов, созданных им в СССР.

Довлатова не стало 24 августа 1990 года. Он умер в Нью-Йорке на 49-м году жизни от сердечной недостаточности.

Тетамические дудлы появляются в Google регулярно. До этого один из дудлов был посвящен 70-летию со дня находки первой берестяной грамоты. А в апреле на стартовой странице поисковика появился дудл в честь немецкого первопечатника и первого типографа Европы Иоганна Гутенберга.