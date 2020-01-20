Священники покорили жюри французского «Голоса» русской песней

Семинаристы Денис, Пьер, Артур, Кирилл и Владимир имеют русское происхождение, но проживают во Франции. Свой творческий коллектив они назвали Schola Fratrum, а на сцену «Голоса» вышли с композицией Oh mon âme (что переводится как «О, моя душа»). Как рассказали участники коллектива телеканалу, они встретились в православной семинарии в коммуне Эпине-Су-Сенар около Парижа.

Во время выступления все члены жюри положительно оценили вокальные навыки семинаристов, после завершения песни они стоя похлопали исполнителям, пишет LCI. При этом ни один из членов жюри к священникам не повернулся. Такой выбор они объяснили тем, что задумались, смогут ли чем-то помочь и обучить новым навыкам таких мастеров.

В итоге в следующий этап конкурса коллектив не прошел. Однако знаменитая французская певица Лара Фабиан, которая входит в состав жюри «Голоса», пригласила семинаристов спеть вместе с ней на следующем концерте в Москве.

Зрители телешоу пришли в восторг от этого номера, о своих впечатлениях от песни они написали в соцсетях. При этом многие отмечали, что им запомнилось именно это выступление.