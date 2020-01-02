«Голос» нам больше не интересен

Популярность шоу «Голос» снизилась после скандала с голосованием на детском конкурсе, но проект все еще приносит Первому каналу хороший рейтинг и цифры. Такое мнение «360» выразил музыкальный критик Евгений Бабичев.

«У нас телепроект „Голос“ давал устойчивые хорошие рейтинги, наверное, до скандала на шоу „Голос.Дети“. Сейчас проект, все так же находящийся в прайм-тайме, дает неплохие цифры, но, обманув один раз, теряешь доверие. Мне кажется, что часть аудитории уже не относится к телепроекту как к какому-то эталону, которому стоит доверять беспрекословно. Тем более, если несколько сезонов подряд судьи не менялись, то сейчас идут какие-то эксперименты, какие-то нововведения в голосовании», — объяснил Бабичев снижение популярности «Голоса».

В то же время он заявил, что к проекту по-прежнему приковано внимание: все скандалы, которые происходят на шоу, становятся информационными поводами, распространяемыми множеством СМИ.

Аудитория откололась, потеряла интерес, но все-таки шоу «Голос» в России показывает хорошие цифры и показывает хороший рейтинг Евгений Бабичев.

Критик заметил, что выпускники шоу, как и других международных проектов, очень часто пропадают из виду. По его словам, так постоянно случается не только в России. Пока имя человека на слуху, продюсеры записывают с артистом альбом, снимают видеоклип, отправляют на гастроли, чтобы компенсировать деньги, затраченные на раскрутку. Потом с ним прощаются, и даже победитель вынужден пробивать себе дальнейшую дорогу самостоятельно.

«Дина Гарипова съездила на Евровидение, Сергей Волчков — это, наверное, единственный победитель, который до сих пор „на коне“, выступает успешно и в Кремле, и на 9 Мая, Дне России. Про остальных говорить не буду, потому что про них не так часто слышно, как хотелось бы», — отметил Бабичев.

В то же время он рассказал об уникальной ситуации в мире шоу-бизнеса, которая сложилась в России. Бабичев отметил, что даже не прошедшие дальше кастинга конкурсанты называют себя участниками «Голоса». Это позволяет им зарабатывать деньги на корпоративах.

1 января состоялся финал восьмого сезона шоу «Голос». Победу одержал Аскер Бербеков из команды Константина Меладзе.