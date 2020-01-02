    02 января 2020, 13:51

    «Голос» нам больше не интересен

    Андрей Фишер, Юлия Булыгина

    Популярность шоу «Голос» снизилась после скандала с голосованием на детском конкурсе, но проект все еще приносит Первому каналу хороший рейтинг и цифры. Такое мнение «360» выразил музыкальный критик Евгений Бабичев.
    «Голос» нам больше не интересен

    «У нас телепроект „Голос“ давал устойчивые хорошие рейтинги, наверное, до скандала на шоу „Голос.Дети“. Сейчас проект, все так же находящийся в прайм-тайме, дает неплохие цифры, но, обманув один раз, теряешь доверие. Мне кажется, что часть аудитории уже не относится к телепроекту как к какому-то эталону, которому стоит доверять беспрекословно. Тем более, если несколько сезонов подряд судьи не менялись, то сейчас идут какие-то эксперименты, какие-то нововведения в голосовании», — объяснил Бабичев снижение популярности «Голоса».

    В то же время он заявил, что к проекту по-прежнему приковано внимание: все скандалы, которые происходят на шоу, становятся информационными поводами, распространяемыми множеством СМИ.

    Аудитория откололась, потеряла интерес, но все-таки шоу «Голос» в России показывает хорошие цифры и показывает хороший рейтинг

    Евгений Бабичев.

    Критик заметил, что выпускники шоу, как и других международных проектов, очень часто пропадают из виду. По его словам, так постоянно случается не только в России. Пока имя человека на слуху, продюсеры записывают с артистом альбом, снимают видеоклип, отправляют на гастроли, чтобы компенсировать деньги, затраченные на раскрутку. Потом с ним прощаются, и даже победитель вынужден пробивать себе дальнейшую дорогу самостоятельно.

    «Дина Гарипова съездила на Евровидение, Сергей Волчков — это, наверное, единственный победитель, который до сих пор „на коне“, выступает успешно и в Кремле, и на 9 Мая, Дне России. Про остальных говорить не буду, потому что про них не так часто слышно, как хотелось бы», — отметил Бабичев.

    В то же время он рассказал об уникальной ситуации в мире шоу-бизнеса, которая сложилась в России. Бабичев отметил, что даже не прошедшие дальше кастинга конкурсанты называют себя участниками «Голоса». Это позволяет им зарабатывать деньги на корпоративах.

    1 января состоялся финал восьмого сезона шоу «Голос». Победу одержал Аскер Бербеков из команды Константина Меладзе.