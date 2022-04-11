Голограмма Благовещенской церкви может появиться в центре Петербурга

В центре Санкт-Петербурга может появиться голограмма Благовещенской церкви, которая была снесена в 1929 году. Об этом написал «Петербургский дневник».

В прошлом году специалисты Института истории материальной культуры Российской академии наук обнаружили фрагмент церкви во время археологических раскопок.

«Помимо фундамента, на участке находятся целые фамильные склепы. Как следует из открытых источников, в них захоронены: князь, русский государственный деятель, участник подавления восстания декабристов в 1825 года Алексей Орлов, а также представитель рода Голицыных, участник Кавказской войны Владимир Голицын», — рассказал архитектор Дмитрий Лагутин.

Он отметил, что на этом месте можно создать голограмму и включать ее по праздникам.

Церковь во имя Благовещения Пресвятой Богородицы на площади Труда была построена 1844–1849 годах.