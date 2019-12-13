Голливудские кинокритики назвали режиссера десятилетия

Награду «Кинорежиссер десятилетия», учрежденную Ассоциацией голливудских критиков, получит Дени Вильнев. Об этом говорится на официальной странице ассоциации в Twitter.

«Мы с гордостью сообщаем о том, что Дени Вильнев получит награду „Кинорежиссер десятилетия“ на нашей церемонии, которая состоится 9 января 2020 года. Невероятная фильмография Вильнева включает в себя такие картины, как „Пожары“, „Пленницы“, „Прибытие“, „Убийца“ и „Бегущий по лезвию 2049“», — говорится в посте.

Многие картины канадца Вильнева критика всегда принимала хорошо. Его фильм «Пожары» номинировали на премию «Оскар», правда, он проиграл «Повелителю бури». После этого с успехом у зрителей прошел триллер «Пленницы» с Хью Джекманом и Джейком Джилленхолом. Однако фильм «Враг» оказался для массового зрителя чересчур запутанным.

Криминальная история «Убийца» и научная фантастика «Прибытие», стали достаточно успешными и собрали неплохие кассы в прокате. 2017 год стал для Вильнева неудачным, потому что продолжение классики киберпанка «Бегущий по лезвию 2049», несмотря на ожидания поклонников, в прокате кассы не собрал. Хотя критики остались в восторге.

Сейчас Вильнев готовит экранизацию своей версии фантастического романа Фрэнка Герберта «Дюна». Премьера запланирована на 17 декабря 2020 года.