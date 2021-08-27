Гоблин рассказал, как российское кино сделать качественным
Переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, рассказал, как сделать российское кино более качественным. Об этом сообщил NEWS.ru.
По его словам, нужно акцентировать внимание на обучении детей. Они вырастут в хороших специалистов и будут снимать хорошее кино.
«Отвратительно воспитанные и не имеющие образования будут снимать всю ту же дрянь, которую снимают сейчас», — считает эксперт.
Также Гоблин добавил, что правительству, которое делает заказы на фильмы, нужно тщательнее выбирать создателей кино.
«Творец, он снимает кино про себя, если у него в башке плещется известная субстанция, то ничего другого, кроме проекции этой субстанции, зрители не увидят», — сказал он.
По словам Гоблина, сейчас нет перспектив для улучшения ситуации с кинематогрофом в России.
Ранее студия Warner Bros. начала готовить ремейк фильма «Иствикские ведьмы». Режиссером фильма станет Нинье Тюберг. По сюжету три женщины из Новой Англии попадают под влияние дьявола. В оригинальном фильме сыграли Сьюзен Сарандон, Шер, Мишель Пфайфер, а также Джек Николсон.