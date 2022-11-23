Культура 23 ноября 2022, 17:00 «Гоблин» поставил Пелевина на первое место среди современных российских писателей

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Переводчик и публицист Дмитрий Пучков «Гоблин» признался ИА НСН, что ему страшно весело читать российского писателя Виктора Пелевина, поскольку он много лет назад занимался йогой.

«Лично я бы поставил его на первое место среди современных российских писателей», — подчеркнул Пучков.

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По его словам, Пелевин очень зорко и метко наблюдает нашу социальную действительность. При этом он добавил, что не назвал бы пророческими его книги.

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«Он умеет обращаться со словами, очень смешно каждый раз. Понятно, что не все его книги равноценны, но в целом автор ровный», — заметил собеседник информагентства.