Эксклюзив 27 декабря 2022, 23:28 «Гнилая пугачевщина». Писатель Антоновский рассказал, каким должен быть «Голубой огонек» в период СВО Писатель Антоновский: в «Голубом огоньке» должны участвовать артисты, поддерживающие СВО РИА «Новости»

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Новый год не за горами и подготовка к празднованию идет полным ходом. Традиционно, россиян в новогоднюю ночь будут развлекать праздничными концертами. Нужны ли «Голубые огоньки» в период, когда страна тратит много сил на поддержание СВО, ведь каждый из звезд запросил какой-то гонорар, чтобы «улыбнуться под фанеру». Ведущая "360" Аксинья Гурьянова выяснила у писателя Романа Антоновского, стоит ли устраивать новогодние мероприятия или лучше передать эти деньги российской армии. Политолог считает, что праздничные передачи нужны, вот только на сцену нужно выпускать лояльных артистов, а не «гнилую пугачевщину с попсовиками».

Антоновский напомнил инициативу властей, которые решили не отменять праздничные мероприятия, приносящие доход. А вырученные средства отправить на поддержку военнослужащих в зоне СВО.

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«Это в принципе правильная идея. Поэтому я считаю, надо по всем регионам так поступать. То есть не лишать до конца людей праздника. <…> Немного повеселятся, а доходы от этого пойдут на поддержку СВО», — отметил Антоновский.

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«Голубой огонек» писатель назвал частью российской культуры, вопрос только в том, кого приглашать на этот концерт, на кого тратить деньги.

«Очевидно, что СВО вскрыла такой гнойник, что в нашей культуре, к сожалению, почти во всех жанрах — в музыке, в живописи, в литературе — доминировали либералы и русофобы», — заявил политолог.

Антоновский отметил, что наиболее глупые, типа Галкина, сразу открестились от России и уехали, а более хитрые — они свою позицию не высказали, внутренне они против России, против происходящего, но при этом «боятся потерять кормушку».

«Поэтому я думаю, что нам можно и нужно делать аналог „Голубого огонька“, только это должна быть не вот такая гнилая „пугачевщина“ со всеми этими убогими попсовиками, а просто в новый год на сцену должны выходить те артисты, которые активно поддерживают спецоперацию, выступают перед военными», — подытожил собеседник.