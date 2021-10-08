Глуховский поддержал выбор нобелевского лауреата по литературе

Писатель Дмитрий Глуховский прокомментировал вручение Нобелевской премии автору из Танзании Абдулразаку Гурне. Об этом сообщило «Радио 1».

По данным НСН, он рассказал, что Гурне был малоизвестен раньше, но тем не менее, он достоин премии. Также писатель признался, что сам раньше не читал произведения этого автора.

«Поскольку этого человека выбрала достаточно широкая коллегия, можно предположить, что у него должны быть как минимум интересный подход и определенные литературные достоинства», — заключил Глуховский.