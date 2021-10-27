Создатель «Игры в кальмара» остался без бонусов за глобальный успех сериала

Южнокорейский режиссер Хван Дон Хек признался, что стриминговый сервис Netflix не стал доплачивать ему никаких бонусов за глобальный успех сериала «Игра в кальмара».

В беседе с The Guardian кинематографист отметил, что ему достаточно денег, но он не богат.

«Мне есть на что поесть. Netflix мне бонусов не выплачивает, я получаю деньги согласно изначальному контракту», — заявил Хек.

При этом самому стриминговому сервису «Игра в кальмара» принесла сотни миллионов долларов. Этот проект обогнал «Бриджертонов» в статусе самого популярного сериала онлайн-кинотеатра.

По сюжету «Игры в кальмара», накопившие большие долги люди, вынуждены согласиться на спонсируемую богатыми заказчиками игру на выживание. Ее победитель получит огромный приз. За грандиозную награду участники проходят через «смертельные» версии популярных в Южной Корее детских игр, того, кто проиграл убивают.

Сериал «Игра в кальмара» принесет платформе Netflix 891,1 миллиона долларов, сообщило Bloomberg со ссылкой на внутренние документы компании. Это очень крупная сумма, так как на все производство авторы потратили только 21,4 миллиона долларов, что сопоставимо с расходами на две серии сериала «Корона».