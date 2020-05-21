Итальянский Vogue первым выпустил номер с белой обложкой, поверх которой идет название журнала неизменным шрифтом. Это событие уникально за все сто лет существования культового издания. Так журнал поддержал медиков, которые борются с коронавирусом.

Вслед за ним российский Elle решил представить в июне выпуск с тремя разными вариантами обложек. На одной из них изображены медики из городской клинической больницы № 52 в Москве. Они одеты в защитные костюмы. Снимок сделан в коридоре лечебного заведения. Журналисты призвали читателей научиться относиться к своей жизни осознанно и нести ответственность за свой выбор.

Тенденция развивается таким образом, что на смену звездам, дорогим путешествиям и купальникам в глянцевых журналах придут темы более серьезные и приземленные. Так считает журналист, автор Telegram-канала «Беспощадная красота» Арина Холина.

«Мне бы хотелось в это верить, потому что, честно говоря, повестка у глянцевых журналов на сегодняшний день [такая], что они все разваливаются», — заявила она.

В последнее время у глянцевых журналов мало рекламодателей и читателей. Теперь даже если издание пишет про моду или красоту, в статьях прослеживаются современные темы. Например, авторы пишут про феминизм.

«Уже без этого делать вид, что есть красивый мир у женщин, которые, конечно же, не имеют никакого отношения ни к политике, ни к бизнесу, а живут чисто женской жизнью — только ухаживают за собой и наслаждаются процессом, такого уже нет», — добавила Холина.

Получается, что глянцевые журналы пишут для несуществующего мира. Журнал — не элитный продукт, а масс-маркет, обратила внимание журналист. Они — не яхты ручной работы. Журнал должен хорошо продаваться, подытожила Холина.