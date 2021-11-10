Главред «Грамоты.ру» прокомментировал новые правила русского языка

Главред «Грамоты.ру» Владимир Пахомов прокомментировал проект Минпросвещения по обновлению правил русского языка. Об этом сообщил сайт argumenti.ru.

По данным NEWS.ru, он объяснил, что новые правила будут касаться современных слов, Тех, которых не было в русском языке до 1956.

«Ну например, как писать слова с первой частью „медиа“? Или слова с первой частью „мини“, „бизнес“ и так далее? Сейчас такие слова актуальны для современной письменной речи», — пояснил Пахомов.