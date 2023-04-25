Культура 25 апреля 2023, 16:54 Главой Русского музея станет Алла Манилова Минкультуры заявило, что Алла Манилова возглавит Русский музей РИА «Новости»

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Замминистра культуры Алла Манилова покинула свой пост, чтобы возглавить петербургский Государственный Русский музей. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

«Алла Манилова освобождается от своего поста. Это решение связано с личной просьбой <…>. Она назначена генеральным директором Государственного Русского музея», — уточнили в ведомстве.

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На вакантную должность статс-секретаря — заместителя министра культуры назначили Надежду Преподобную. Еще одним замглавы ведомства стал Андрей Малышев, который возглавлял ФГУП «Росконцерт», сообщило РИА «Новости».

Манилова занимала должность в Минкульте более 11 лет. До этого она возглавляла комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга и была вице-губернатором города на Неве. Манилова на данный момент не прокомментировала свое назначение, сообщило Nation News.