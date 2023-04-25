25 апреля 2023, 16:54
Главой Русского музея станет Алла Манилова
Минкультуры заявило, что Алла Манилова возглавит Русский музей
Замминистра культуры Алла Манилова покинула свой пост, чтобы возглавить петербургский Государственный Русский музей. Об этом сообщила пресс-служба министерства.
«Алла Манилова освобождается от своего поста. Это решение связано с личной просьбой <…>. Она назначена генеральным директором Государственного Русского музея», — уточнили в ведомстве.
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На вакантную должность статс-секретаря — заместителя министра культуры назначили Надежду Преподобную. Еще одним замглавы ведомства стал Андрей Малышев, который возглавлял ФГУП «Росконцерт», сообщило РИА «Новости».
Манилова занимала должность в Минкульте более 11 лет. До этого она возглавляла комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга и была вице-губернатором города на Неве. Манилова на данный момент не прокомментировала свое назначение, сообщило Nation News.
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