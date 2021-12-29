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    29 декабря 2021, 21:13

    Главный режиссер сменился в Театре на Таганке

    Артур Блянихов

    Пост главного режиссера Театра на Таганке получил Юрий Муравицкий, передает «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу мэра и правительства столицы.

    РИА ФАН напомнило, что к Муравецкому пришло признание после постановки спектаклей «Lе Тартюф. Комедия» и «Вишневый сад». Решение о назначении режиссера приняла директор Театра на Таганке Ирина Апексимова.

    «Режиссер точно чувствует игровую природу труппы, смело вступает в диалог с признанным наследием театра», — отмечается в сообщении.