Главный режиссер сменился в Театре на Таганке
Пост главного режиссера Театра на Таганке получил Юрий Муравицкий, передает «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу мэра и правительства столицы.
РИА ФАН напомнило, что к Муравецкому пришло признание после постановки спектаклей «Lе Тартюф. Комедия» и «Вишневый сад». Решение о назначении режиссера приняла директор Театра на Таганке Ирина Апексимова.
«Режиссер точно чувствует игровую природу труппы, смело вступает в диалог с признанным наследием театра», — отмечается в сообщении.