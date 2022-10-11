Главный корпус Горного института МИСиС отреставрируют в Москве | 360°

Культура 11 октября 2022, 14:56 Поделиться Telegram

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Viber Главный корпус Горного института МИСиС отреставрируют в Москве Сайт mos.ru: главный корпус Горного института МИСиС отреставрируют в Москве

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Реставрация главного корпуса Горного института Национального исследовательского технологического университета (НИТУ) МИСиС пройдет в Москве. Об этом сообщил сайт utro.ru со ссылкой на сайт мэра Москвы.

Администрация города выделила гранд на работы. Проект восстановления также готов, его утвердило Мосгорнаследие.

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Главный корпус вуза обладает статусом объекта культурного наследия и является памятником архитектуры начала XIX века.

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