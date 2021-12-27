Главный дирижер Пермского театра оперы и балета Артем Абашев написал заявление об увольнении. Такое решение он принял после конфликта с генеральным директором Довлетом Анзароковым. Об этом написало издание «Новый компаньон».

По словам Абышева, он не смог бы продолжить работу с новым руководителем, поскольку страдает его музыкальная составляющая. Анзароков, на его взгляд, превращает творчество в бизнес и уделяет большее внимание драматической стороне театра, сообщил Ura.ru.

«Я честный музыкант, все силы отдавал выпуску оперы „Фауст“, которая далась мне с огромным трудом. Поэтому я не искал себе нового места. Но я надеюсь продолжить сотрудничество с театром „УралОпераБалет“ в Екатеринбурге, где у меня недавно вышло два спектакля», — рассказал Абышев.

В театре никак не комментируют происходящее. Лишь известно, что покинуть свою должность Абашев должен с 10 января 2022 года.