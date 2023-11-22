Культура 22 ноября 2023, 18:55 Главный архитектор РФ Шумаков назвал скульптуру «Большая глина № 4» в Москве вызовом русской культуре

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По мнению президента Союза архитекторов России и Союза московских архитекторов Николая Шумакова, установленную в Москве скульптуру «Большая глина № 4» авторства швейцарского художника Урса Фишера необходимо переплавить или демонтировать. Об этом он заявил «Абзацу».

Шумаков назвал композицию вызовом всей русской культуре. Изначально скульптуру установили в августе 2021 года на девять месяцев, но потом оставили на неопределенный срок.

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«Ее нужно вывезти, а если это не представляется возможным, то следует переплавить — это пойдет только на пользу государству. В этом арт-объекте нет никакой художественной ценности», — подчеркнул архитектор.

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