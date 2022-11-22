Культура 22 ноября 2022, 13:43 Главную роль в спектакле «Костик» в Петербурге исполнит актриса Мария Смольникова

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Двукратная обладательница премии «Золотая маска» Мария Смольникова исполнит главную роль в спектакле «Костик» в Петербурге. Об этом написал «Петербургский дневник».

«Вы знаете, сегодня классику ставят во всех театрах. Она стала привычной и уже не оказывает такого эмоционального воздействия на зрителей, как прежде. Нам же хотелось, чтобы это было остро. <…> Поэтому наш спектакль — про поколения, молодое и старшее», — сообщила актриса.

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Спектакль под предводительством Московского драматического театра имени Пушкина пройдет на основной сцене БДТ имени Г. А. Товстоногова 23 и 24 ноября.

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