Главное здание «Ленфильма» стало объектом культурного наследия
Главное здание киностудии «Ленфильм» с садом на Каменноостровском проспекте было включено в список выявленных объектов культурного наследия, сообщило ИА «Невские новости».
Здание старейшей российской кинокомпании «Ленфильм» стало объектом культурного наследия.
Эдуард Анатольевич Пичугин, генеральный директор Фонда развития киностудии «Ленфильм» обратился с соответствующим заявлением в комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).
Комиссия признала, что у «Главного здания киностудии «Ленфильм» на Каменноостровском проспекте действительно есть архитектурно-художественная и историко-мемориальная ценность. Также было рекомендовано включить в границы территории объекта часть сада «Аквариум». Такое распоряжение подписал председатель комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Сергей Макаров.