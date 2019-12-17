Главное здание «Ленфильма» стало объектом культурного наследия

Здание старейшей российской кинокомпании «Ленфильм» стало объектом культурного наследия.

Эдуард Анатольевич Пичугин, генеральный директор Фонда развития киностудии «Ленфильм» обратился с соответствующим заявлением в комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).

Комиссия признала, что у «Главного здания киностудии «Ленфильм» на Каменноостровском проспекте действительно есть архитектурно-художественная и историко-мемориальная ценность. Также было рекомендовано включить в границы территории объекта часть сада «Аквариум». Такое распоряжение подписал председатель комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Сергей Макаров.