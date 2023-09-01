Культура 01 сентября 2023, 12:25 Главархив Москвы открыл выставку о педагогах и наставниках Главархив Москвы открыл историческую выставку о педагогах и наставниках Сайт мэра и правительства Москвы

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К началу учебного года Главархив Москвы открыл новую историческую выставку о педагогах и наставниках. В рамках экспозиции гости увидят фотографии, открытки, образовательные документы XVIII–XX веков, рукописные сочинения и многое другое. Выставка будет работать по адресу: Профсоюзная улица, дом № 82, корпус 1, а также в онлайн-формате. Об этом рассказали на сайте мэра и правительства столицы.

Так, на выставке представили ходатайства о приеме в студенты Московского Императорского университета, аттестаты выпускников Московского ремесленного училища и многие другие исторические документы.

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Кроме этого, на экспозиции можно увидеть театральные афиши начала ХХ века, поздравительные открытки и редкие документы о педагогической деятельности Николая Пирогова.

Выставка будет работать с 11:00 до 20:00 по четвергам и пятницам. Вход — свободный. При себе необходимо иметь паспорт.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что Главархив Москвы научит школьников и студентов работать с документами.