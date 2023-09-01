01 сентября 2023, 12:25
Главархив Москвы открыл выставку о педагогах и наставниках
Главархив Москвы открыл историческую выставку о педагогах и наставниках
К началу учебного года Главархив Москвы открыл новую историческую выставку о педагогах и наставниках. В рамках экспозиции гости увидят фотографии, открытки, образовательные документы XVIII–XX веков, рукописные сочинения и многое другое. Выставка будет работать по адресу: Профсоюзная улица, дом № 82, корпус 1, а также в онлайн-формате. Об этом рассказали на сайте мэра и правительства столицы.
Так, на выставке представили ходатайства о приеме в студенты Московского Императорского университета, аттестаты выпускников Московского ремесленного училища и многие другие исторические документы.
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Кроме этого, на экспозиции можно увидеть театральные афиши начала ХХ века, поздравительные открытки и редкие документы о педагогической деятельности Николая Пирогова.
Выставка будет работать с 11:00 до 20:00 по четвергам и пятницам. Вход — свободный. При себе необходимо иметь паспорт.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что Главархив Москвы научит школьников и студентов работать с документами.
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Москва 2023
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