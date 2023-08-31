Культура 31 августа 2023, 16:33 Главархив Москвы научит школьников и студентов работать с документами Собянин: Главархив Москвы в сентябре запустит проект для школьников и студентов Сайт мэра и правительства Москвы

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Главархив Москвы в сентябре запустит новый проект, целью которого будет научить школьников и студентов колледжей работать с уникальными документами. Об этом рассказал в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Главархив Москвы научит школьников и студентов колледжей работать с уникальными документами. Новый проект запустят уже в сентябре. Сергей Собянин

Этот проект будет включать исследование личных дел известных студентов и преподавателей Московского Императорского университета с 1782 по 1917 годы. Среди них — поэт и дипломат Федор Тютчев и режиссер Евгений Вахтангов.

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Также участники исследуют путь от студента до заслуженного профессора вуза историка Василия Ключевского.

Результатом работы школьников и студентов будут видеоролики о выдающихся соотечественниках. После этого отобранные материалы рассмотрит экспертная комиссияй Главархива и включит в Государственный реестр уникальных документов Архивного фонда Москвы.

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