Глава театра в Петербурге заявил о планах пригласить Серебренникова на постановку
Директор и художественный руководитель театра «Приют комедианта» в Санкт-Петербурге Виктор Минков заявил о планах пригласить Кирилла Серебренникова в качестве режиссера-постановщика, сообщил сайт «Петербургский дневник».
В среду, 3 февраля, СМИ сообщили, что Департамент культуры Москвы не стал продлевать контракт с Серебренниковым. Он занимал пост худрука «Гоголь-центра». Минков признался, что его шокировала такая новость.
«Я нахожусь в недоумении. Потому что без Кирилла Серебренникова, мне кажется, нет „Гоголь-центра“», — подчеркнул он.
Как считает глава «Приюта комедианта», «в этой истории еще надо разобраться». На вопрос журналиста о том, хочет ли худрук позвать режиссера работать в свой театр, он ответил утвердительно: «Да!». Минков подчеркнул, что Серебренников является настоящим профессионалом.