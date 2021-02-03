Глава театра в Петербурге заявил о планах пригласить Серебренникова на постановку

В среду, 3 февраля, СМИ сообщили, что Департамент культуры Москвы не стал продлевать контракт с Серебренниковым. Он занимал пост худрука «Гоголь-центра». Минков признался, что его шокировала такая новость.

«Я нахожусь в недоумении. Потому что без Кирилла Серебренникова, мне кажется, нет „Гоголь-центра“», — подчеркнул он.

Как считает глава «Приюта комедианта», «в этой истории еще надо разобраться». На вопрос журналиста о том, хочет ли худрук позвать режиссера работать в свой театр, он ответил утвердительно: «Да!». Минков подчеркнул, что Серебренников является настоящим профессионалом.