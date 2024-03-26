Культура 26 марта 2024, 16:45 Глава СЖР Соловьев призвал внимательно отнестись к теме запрета книг иноагентов в библиотеках

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Депутаты Госдумы предложили запретить доступ к книгам под авторством иноагентов в библиотеках. В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» инициативу прокомментировал глава Союза журналистов РФ (СЖР) Владимир Соловьев.

Он призвать не принимать резкие скоропалительные решения. Необходимо отдельно оценивать и каждого писателя, и каждое произведение, считает Соловьев.

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По его мнению, стоит внимательно отнестись к данной теме. В противном случае с полок может исчезнуть существенная часть книг.