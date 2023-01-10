Эксклюзив 10 января 2023, 20:10 Глава «Совета отцов» Воронежской области призвал отменить концерты молодежных групп из-за «манипуляции сознанием» Глава «Совета отцов» Воронежской области призвал отменить концерты молодежных групп Pxhere

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Руководитель «Совета отцов» Воронежской области Андрей Згонников выступил с призывом отменить по всей России концерты групп ПОЛМАТЕРИ, 163Onmyneck и HOFMANNITA. В беседе с «360» он рассказал, что эти музыкальные коллективы транслируют ценности «гнилой Европы» и портят подрастающее поколение.

«Совет отцов» обратился к Следственному комитету, прокуратуре и ФБС с просьбой провести проверки по деятельности этих групп и «исполнителей, экстремистских по сути своей».

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«Считаем, что содержание их „творчества“ — прямая диверсия, направленная на разрушение человечности в наших детях. На подрыв государства и его устоев», — сказал Згонников.

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Организации не удается обратить внимание на ситуацию. По словам главы «Совета отцов», власти Воронежской области и другие институты никак не отреагировали на их просьбы запретить концерты.

«Мы никак не можем отменить [концерты]. Не работают институты так называемого гражданского общества. <…> Воронежская власть <…> никак не отреагировала, никто не связался, никто не вникает. <…> Мы не понимаем, что происходит», — подчеркнул он.

Згонников выразил уверенность в том, что деятельность этих групп приведет к формированию нового поколения без «нормальных ориентиров». По его мнению, молодежные коллективы занимаются циничной и открытой идеологической борьбой, которая «убивает нашу молодежь».

«Через два-три поколения они возьмут страну нашу без единого выстрела. Сейчас идет реальная война — идеологическая война. Ушел Моргенштерн* (рэпер Алишер Валеев — прим. „360“), тысячи пришли новых. Остановить их никто не может. Просто нет реальных ресурсов и инструментов для этого. Это идет просто массовая манипуляция сознанием детей. То есть из детей, из нашего будущего, поколений вытравливается нравственность, мораль, традиционные ценности, семейные, нормальные ориентиры», — сказал он.

Руководитель организации назвал творчество этих групп «содомией в чистом виде» и предположил, что деятельность коллектива — это «попытка неких сил зла взять реванш, причинив как можно больший ущерб стране».

*Моргенштерн по решению Минюста России вошел в список иностранных агентов.