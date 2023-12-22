Культура 22 декабря 2023, 13:34 Глава «Союзмультфильма» Слащева сообщила о работе над историей про молодость кота Матроскина

Читать 360tv в

Киностудия «Союзмультфильм» приступила к созданию приквела картины «Простоквашино». Об этом сообщила глава компании Юлиана Слащева в беседе с «Известиями».

В 2027 году фанаты смогут увидеть историю о жизни полосатого кота. Зрителям расскажут, как говорящий зверь появился в доме дяди Федора и кто обучил его французскому языку.

Реклама

Рабочее название проекта — «Молодость Матроскина». Сейчас специалисты занимаются выбором облика главного героя, добавил RuNews.