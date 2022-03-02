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    02 марта 2022, 11:24

    Глава сети якутских кинотеатров заявил, что якутское кино может успешно заменить западное

    Владелец кинотеатров Чиряев не исключил замены западного кино на якутское

    Дарья Смирнова

    Якутское кино может стать успешной заменой западному, доступ к которому в России будет ограничен из-за санкций. Такое мнение выразил глава сети якутских кинотеатров Петр Чиряев.

    Глава сети якутских кинотеатров заявил, что якутское кино может успешно заменить западное

    «Якутское кино уверенно выходит на общероссийский рынок. Ленты участвуют в различных кинофестивалях, становятся их призерами. Сейчас нужно просто ускориться, помочь ребятам в этом направлении», — приводит его слова агентство ЯСИА.

    Он отметил, что успешный выход якутских картин на российский рынок можно ожидать, если большинство из них получат качественный дубляж на русский язык, а сюжет адаптируют для широкого зрителя.

    Чиряев пояснил, что в широкий прокат выходят те фильмы, которые качественно продублированы на русский язык. К примеру, «Рядовой Чээрин», «Тыгын Дархан», «Пугало». По его словам, популярность у массового зрителя получат те ленты, сюжет которых им будет близок и понятен. При этом сейчас большая часть якутского кино — это артхаусные фильмы, ориентированные на местного зрителя.

    Показы своих фильмов в России уже приостановили Universal Pictures и The Walt Disney Company, а Warner Bros. перенесла на неопределенный срок российскую премьеру «Бэтмена». На паузу предстоящие релизы в России поставила и Sony Pictures. Компания Paramount тоже сообщила о решении приостановить прокат своих картин в стране.

    По мнению кинокритиков, голливудского кино в РФ больше не будет. Это нанесет серьезный удар по кинотеатрам страны. Тем, кто заранее купил билеты на отмененные фильмы, вернут деньги.