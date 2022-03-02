Глава сети якутских кинотеатров заявил, что якутское кино может успешно заменить западное

Якутское кино может стать успешной заменой западному, доступ к которому в России будет ограничен из-за санкций. Такое мнение выразил глава сети якутских кинотеатров Петр Чиряев.

«Якутское кино уверенно выходит на общероссийский рынок. Ленты участвуют в различных кинофестивалях, становятся их призерами. Сейчас нужно просто ускориться, помочь ребятам в этом направлении», — приводит его слова агентство ЯСИА.

Он отметил, что успешный выход якутских картин на российский рынок можно ожидать, если большинство из них получат качественный дубляж на русский язык, а сюжет адаптируют для широкого зрителя.

Чиряев пояснил, что в широкий прокат выходят те фильмы, которые качественно продублированы на русский язык. К примеру, «Рядовой Чээрин», «Тыгын Дархан», «Пугало». По его словам, популярность у массового зрителя получат те ленты, сюжет которых им будет близок и понятен. При этом сейчас большая часть якутского кино — это артхаусные фильмы, ориентированные на местного зрителя.

Показы своих фильмов в России уже приостановили Universal Pictures и The Walt Disney Company, а Warner Bros. перенесла на неопределенный срок российскую премьеру «Бэтмена». На паузу предстоящие релизы в России поставила и Sony Pictures. Компания Paramount тоже сообщила о решении приостановить прокат своих картин в стране.

По мнению кинокритиков, голливудского кино в РФ больше не будет. Это нанесет серьезный удар по кинотеатрам страны. Тем, кто заранее купил билеты на отмененные фильмы, вернут деньги.